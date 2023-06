Welfare, Fenucci (Bwa Yachting): "Vicino a dipendenti con supporto stress e scambio turni"

"La nautica di lusso è il nostro lavoro e dobbiamo affrontare diverse realtà all'interno della struttura lavorativa. Si tratta di industria con una forte presenza maschile, dove si opera in 23 Paesi del mondo, coprendo 750 porti attraverso 93 uffici operativi. Offriamo diversi servizi e abbiamo un team di lavoro segmentato: 37 nazionalità, 55,23% millennials, 5,86% baby boomers". A dirlo Francesca Fenucci, chief communications officer BWA Yachting, intervenendo al Forum Comunicazione Italiana presso il Palazzo dell'Informazione a Roma.

"Stiamo lavorando - spiega - sullo scambio interculturale dei dipendenti. Cerchiamo di far lavorare i dipendenti nelle due stagioni della nautica che sono la mediterranea e la caraibica invertendone i turni".

"Da sei mesi - aggiunge - andiamo a vedere il 'sentimento' dei dipendente mettendo in luce, in modo anonimo, eventuali esigenze e/o problematiche. C'è poi un gruppo di aiuto per supportare il dipendente ad affrontare lo stress che, nel nostro lavoro, è H24".