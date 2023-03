Wikileaks: arriva in Italia 'Free Assange', il video musicale pubblicato da Lowkey

E' arrivato anche in Italia il suggestivo brano video musicale intitolato 'Free Assange' di Lowkey, con Mai Khalil e The Grime Violinist. E' stato scritto in occasione del 20mo anniversario della guerra in Iraq, caduto il 20 marzo scorso, come parte di States of Violence, una collaborazione tra a/political, WikiLeaks e la Fondazione Wau Holland.

Il brano ha una prima parte in cui si mostra una clip tratta da "Collateral Murder", il famoso video che Manning diede a Wikileaks, pubblicato da WikiLeaks il 5 aprile 2010. E' un video militare statunitense che descrive l'uccisione indiscriminata di oltre una dozzina di persone nel sobborgo iracheno di New Baghdad, tra cui due giornalisti dell'agenzia Reuters e i loro soccorritori. Anche due bambini sono coinvolti nell'operazione.

States of Violence riunisce artisti, attivisti e icone come Ai Weiwei, Dread Scott e la Fondazione Vivienne, con l'intento di "svelare e opporsi alle tecniche di oppressione governativa dalla guerra alla tortura, dalla brutalità della polizia alla sorveglianza". Vengono così accesi i riflettori sulle strutture del potere globale, attraverso materiale che mette a nudo le verità più oscure della nostra realtà contemporanea. Il link al canale youtube è:

(Rossella Guadagnini)