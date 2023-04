Windtre riceve menzione speciale al Premio bilancio sostenibilità e sociale

Windtre riceve una menzione speciale al “Premio bilancio di sostenibilità e sociale” per i risultati raggiunti nella dimensione sociale degli obiettivi ESG (Environemental, Social, Governance). L’iniziativa, promossa da Corriere della Sera e Buone Notizie in collaborazione con NeXt - Nuova Economia per Tutti, ha esaminato oltre 170 candidature da imprese profit ed Enti del Terzo settore.

In particolare, Windtre ha ottenuto la menzione speciale per il suo impegno verso la parità di genere attraverso percorsi di sviluppo specifici per le donne e per l’attenzione all’uguaglianza di genere nello sviluppo dei processi e delle politiche retributive. La giuria del Premio, inoltre, ha sottolineato positivamente le linee guida che caratterizzano l’attività aziendale, come la raccolta di feedback dai dipendenti e l’incentivazione di pratiche a sostegno della cultura inclusiva.

La parità di genere, uno dei dieci obiettivi del piano di sostenibilità di Windtre, è promossa attraverso iniziative a sostegno dello sviluppo delle carriere, con percorsi di empowerment dedicati, e attraverso l’equità retributiva in ogni fase, dall’assunzione ai processi di rewarding. Per raggiungere questo traguardo, l’azienda punta, inoltre, a favorire l’equilibrio vita-lavoro, il benessere e la piena realizzazione delle sue persone, attraverso un modello di lavoro smart, chiamato “Human Working”, basato su flessibilità, responsabilità, fiducia e attenzione alle relazioni. Più in generale, grazie all’implementazione di concrete politiche di Diversity & Inclusion, Windtre ha l’obiettivo di realizzare un ambiente lavorativo inclusivo, che pone le basi nell’ascolto, nella condivisione e confronto aperto, favorendo il dialogo e l’osmosi tra le diverse generazioni .