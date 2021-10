Wmf, prima tappa a Salonicco per l'international roadshow

Realizzato da Search On Media Group, il Wmf - il più grande Festival sull’Innovazione - ha dato ufficialmente il via al suo International Roadshow. Lo scorso 16 ottobre è stata infatti la città greca di Salonicco ad ospitare la prima tappa del percorso di cooperazione globale che nel prossimo biennio toccherà i 5 continenti e che si pone l’obiettivo di costruire un ecosistema di imprenditorialità innovativa e sostenibile a livello globale. Un impegno condiviso con molteplici Paesi per generare un flusso di progetti capace di favorire la crescita di realtà innovative Made in Italy anche all’estero e, al contempo, di sviluppare nuove opportunità di investimento per aziende presso nuovi mercati internazionali. Un percorso che, tra le altre cose, porterà le principali realtà innovative internazionali a Rimini, il 16, 17 e 18 giugno, in occasione del Wmf2022, Fiera Internazionale di settore. Questa prima tappa del Roadshow Internazionale, realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-ellenica di Salonicco all’interno della fiera internazionale Beyond 4.0, si è tenuta nel capoluogo greco il 16 ottobre 2021.

Densa l’agenda, strutturata all’insegna dell’innovazione, dell’imprenditorialità e del networking, e ampio il parterre istituzionale, che ha visto tra gli ospiti d’eccezione anche l’Ambasciatrice italiana in Grecia Patrizia Falcinelli, il Presidente della Camera di Commercio italo - ellenica Christos Sarantopoulos, il Vicepresidente della Camera di Commercio e d'Industria Emmanouil Vlachogiannis e il Presidente di Helexpo S.A Anastasios Tzikas.

"Sono molto contenta che il Wmf International Roadshow parta dalla Grecia, da Salonicco", sottolinea l’Ambasciatrice italiana in Grecia Patrizia Falcinelli. "Si tratta di un importante riconoscimento e testimonianza della collaborazione dei due Paesi. Ho osservato da vicino l’alto livello di innovazione raggiunto qui in Grecia e ho avuto l’opportunità di discutere di questo aspetto con numerosi ministeri. L’Italia e le aziende italiane possono essere ottimi partner per le aziende greche in questa opera di digitalizzazione e innovazione".

Dello stesso avviso Cosmano Lombardo, Ceo di Search On Media Group e ideatore del Wmf: "In questo momento storico la chiave per la soluzione dei grandi problemi dell’umanità è in mano alla cooperazione tra tutti gli attori della società globale: dai cittadini alle istituzioni. Coniugare la sostenibilità all’innovazione e alla crescita è un passo fondamentale per il nostro pianeta ed è un passo che va compiuto oggi, congiuntamente. Il ponte Italia -Grecia, consolidato oggi a Salonicco con la prima tappa dell’International Roadshow del Wmf, costituisce il punto di partenza della costruzione di un ecosistema di cooperazione internazionale all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità, obiettivo da sempre perseguito dalla nostra realtà, Search On Media Group, e sviluppato attraverso numerosi progetti tra cui il Wmf".

L’evento realizzato a Salonicco - e trasmesso in streaming su ibrida.io il 16 ottobre - è stato un ponte tra gli ecosistemi imprenditoriali di Italia e Grecia nonché l’occasione per riunire in un unico network istituzioni, startup, aziende e stakeholder internazionali. Tra i co-organizzatori di questa prima tappa del Roadshow del Wmf spiccano infatti Beyond - Thessaloniki Innovation Capital, la Camera di Commercio Italo-ellenica di Salonicco e la Camera di Commercio e d’Industria di Salonicco e OVHcloud, a cui si uniscono aziende sponsor tra cui Trainose-FS, Eda Thess, Eurobank, Vimar Spa, Zenith, El.Gek, Iakovidis Bros, Leaseplan e partner locali, come Alexander Innovation Zone e OK!Thess.