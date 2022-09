X Factor 2022, ultimo appuntamento con Audition: chi accederà ai Bootcamp?

Terzo e ultimo appuntamento con le Audition di X Factor 2022 domani sera, giovedì 29 settembre. Si decide tutto in una sera per gli ultimi concorrenti che si esibiranno davanti al tavolo della nuova e inedita giuria con Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi.

Dopo i colpi di scena della scorsa puntata, è il momento di scoprire chi saranno gli ultimi concorrenti a presentarsi sul palco di X Factor e, per i quattro giudici, di emanare gli ultimi verdetti delle Audition. Ad accompagnare gli artisti in questo viaggio ci sarà Francesca Michielin che, nel backstage, raccoglierà i commenti a caldo prima e dopo le loro performance.

Anche in questa terza puntata, sul palco dell’Allianz Cloud di Milano, arriveranno una grande varietà di generi e tanti artisti che proporranno brani inediti.

Una volta terminata la lunga carrellata di artisti sul palco, i concorrenti che non hanno convinto appieno i giudici avranno a disposizione un’ultima chance per farsi conoscere: affronteranno le Room Audition, uno step nel quale potranno riesibirsi davanti al tavolo della giuria al completo. Solo i migliori conquisteranno l’accesso ai Bootcamp, per i quali ciascun giudice avrà con sé un roster di 12 cantanti.

La prossima settimana è in programma la prima delle due puntate dei Bootcamp; a seguire, il 20 ottobre, andranno in scena le Last Call, quest’anno con un meccanismo inedito, nelle quali, per la prima volta nella storia di X Factor, sarà presente il pubblico. Sarà questo lo step decisivo per la formazione delle quattro squadre da tre concorrenti ciascuna che poi si affronteranno durante i Live Show, attesi da giovedì 27 ottobre.

L’appuntamento, dunque, per la terza puntata di X Factor 2022 è fissato per oggi giovedì 28 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. X Factor 2022 è in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì in prima serata.