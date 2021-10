Zerocalcare: "Con sentenza Lucano continua criminalizzazione dissenso"

"Se metti in fila il decreto Salvini, la sorveglianza speciale senza reato, gli arresti per i picchetti, l'uso sistematico del reato di devastazione e saccheggio, i 13 anni a Mimmo Lucano, esce il quadro di un paese che ha un rapporto sanissimo col dissenso eh. (Il decreto Salvini non nelle norme sulle ong che erano spendibili per l'indignazione pubblica e per tuonare che le avrebbero modificate, quelle sugli anni di galera per i blocchi stradali o per la resistenza, su cui tutti si guardano bene dal dire mezza parola)". Lo scrive il noto fumettista Zerocalcare su Twitter nella giornata in cui divampa la polemica all'indomani della sentenza del Tribunale di Locri che ha condannato l'ex sindaco di Riace Domenico (detto Mimmo) Lucano a 13 anni e 2 mesi di carcere raddoppiando la richiesta dei pubblici ministeri.