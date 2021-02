ZTE i5GC abilita le reti private per la trasformazione digitale dei settori verticali

SHENZHEN, Cina, 25 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori nel settore Internet Mobile, ha annunciato oggi al MWC Shanghai il lancio della soluzione di rete i5GC (industry 5GC) orientata alle reti 5G private per l'industria.

La soluzione introduce funzionalità 5G come banda larga, bassa latenza, alta affidabilità e connessioni multiple in vari settori; integra tecnologie come AI, IoT, cloud computing, big data e MEC per consentire la digitalizzazione di interi settori e costruire reti private 5G intelligenti e completamente connesse per i settori verticali.

Al momento, il 5GC pubblico è orientato alle applicazioni consumer, quindi non può soddisfare i requisiti estremamente elevati degli utenti industriali in termini di sicurezza, latenza, affidabilità, diritti di controllo di rete, consumo energetico e ambiente di utilizzo. ZTE i5GC affronta questo problema integrando e ottimizzando a fondo le funzioni 5GC. Sfrutta server 2U general per ottenere l'integrazione di molteplici funzioni di rete (NF) e una modalità di distribuzione plug-and-play one-stop per occupare uno spazio minimo, minimizzando i consumi energetici e gli interventi di esercizio e manutenzione (O&M).

Questa soluzione garantisce agli utenti industriali non professionali un'implementazione rapida e accurata dell'accesso alla rete 5G e un'esperienza di servizio eccellente. Inoltre, ZTE i5GC può essere personalizzato in modo flessibile in base ai requisiti diversificati dell'utente in termini di sicurezza, elaborazione del traffico e autonomia, e fornisce diverse combinazioni di funzioni e moduli di distribuzione per scenari variegati. Ad esempio, la funzione user plane (UPF) viene distribuita fino all'edge, il traffico viene inoltrato in prossimità e i dati dell'utente vengono gestiti localmente. Inoltre, ZTE i5GC impiega una SBA (Service-Based Architecture) 3GPP per interconnettersi senza discontinuità con una rete pubblica 5G. È in grado di integrare applicazioni di edge computing multi-accesso (MEC) di terze parti attraverso interfacce aperte per ottenere un'espansione flessibile e una rapida iterazione delle applicazioni edge, in modo da esplorare e produrre applicazioni killer 5G nei settori verticali.

Per creare reti 5G di livello aziendale, ZTE ha implementato applicazioni 5G approfondite da usare in settori verticali come miniere, trattamenti medici e porti. Ad esempio, per un progetto di miniera smart grazie al 5G, ZTE utilizza i5GC per implementare una serie completa di reti 5G sotterranee, soddisfacendo i requisiti specifici in termini di ingombro ridotto e di sicurezza contro le esplosioni, arrivando a una copertura completa dalle principali reti 5G. ZTE i5GC continuerà a concentrarsi su progetti industriali, a promuovere la comprensione dei requisiti industriali, a collaborare con aziende e operatori per costruire un ecosistema applicativo 5G, ad ampliare l'opportunità 'blue ocean market' per il 5G dedicato alle aziende e a promuovere l'uso commerciale su larga scala del 5G e la monetizzazione del valore.

