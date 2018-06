Distruggono la 'sua' foresta, l'orango li attacca

C'è tutta la forza della natura, il coraggio, il sacrificio, in questo video, che documenta momenti drammatici. Un orango lotta contro un gigante di metallo che sta distruggendo la sua foresta, la sua casa. Più grande, più forte di lui. Un nemico invincibile. L'uomo. Il filmato girato in Indonesia e diffuso dall'associazione "International Animal Rescue" testimonia quello che sta accadendo in quel paese come in tanti altri nel mondo. La deforestazione, piaga che non sembra aver fine. Corre sul tronco di un albero abbattuto, piegato verso la ruspa, disperato, cerca di difendere fino allo strenuo il suo mondo. Gli operai provano a spaventarlo. Niente da fare. A un certo punto cade a terra e i volontari dell’associazione riuscono a portarlo in salvo.