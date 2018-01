Tragedia a Verona, due morti intossicati dal monossido

Foto vigili del fuoco

Tragedia nel veronese, dove due uomini sono morti per il monossido di carbonio, nella casa dove stavano trascorrendo le feste insieme a due giovani donne, rimaste intossicate. E' accaduto in località Ca' di Sotto a Ferrara di Monte Baldo, dove, dalle ore 14.30, stanno operando i vigili del fuoco. Non c'è ancora certezza assoluta sulle cause della tragedia, ma con ogni probabilità a causarla dovrebbe essere stato un braciere, usato per riscaldare l'abitazione, dove i quattro stavano passando qualche giorno di vacanza. Sul posto il personale del Suem e le forze dell'ordine.