"Viva l'Italia", e spara a 6 immigrati

Foto di repertorio (Fotogramma)

Raid razzista a Macerata. Questa mattina da un'auto in corsa, un'Alfa Romeo 147 di colore nero, sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco in diverse zone della città, tra via Cairoli, via Piave e via Spalato. Il bilancio è di sei feriti, due più gravi ma non in pericolo di vita, tutti immigrati extracomunitari. "#Macerata i feriti accertati sono di nazionalità straniera. Subito soccorsi sono ora in ospedale", ha scritto la polizia di Stato in un tweet.

FERMATO UN GIOVANE - Per la sparatoria le forze dell'ordine hanno fermato un 28enne italiano, incensurato, residente in città. Il giovane, Luca Traini, era solo in macchina.

Al momento dell'intervento dei carabinieri della stazione di Pioraco (Mc) - secondo quanto riporta il sito del Resto del Carlino - il 28enne è sceso dall'auto con una bandiera dell'Italia legata intorno al collo ed è salito sui gradini del Monumento ai Caduti e ha urlato: "L'Italia agli italiani", facendo anche un saluto romano.

Luca Traini era stato candidato con la Lega Nord al consiglio comunale di Corridonia, nel maceratese, alle elezioni del 2017.

Si indaga sulle motivazioni all'origine del gesto, non è escluso che l'accaduto sia in qualche modo legato alla vicenda della morte di Pamela Mastropietro, la ragazza uccisa nei giorni scorsi a Macerata.

IL SINDACO DI MACERATA - "L'uomo è stato catturato pochi minuti fa, l'allarme è cessato" ha detto all'Adnkronos il sindaco di Macerata, Romano Carancini, che dalla pagina Facebook del comune aveva lanciato l'appello ai cittadini a restare in casa per la presenza di un uomo armato in giro per la città.

"Tiriamo un grande sospiro sollievo - ha aggiunto il sindaco all'Adnkronos - Purtroppo le vittime sono tutte di colore. La trovo una cosa di una gravità assoluta, come la morte orribile di Pamela". Poi l'appello di Carancini: "I cittadini abbiano rispetto di tutti, l'odio non sopraffaccia il rispetto delle persone". "Non vorrei - ha concluso - che tutto ciò innescasse qualcosa che non deve essere".

Il sindaco ha poi postato la notizia su Fb: "Allarme rientrato - la persona che stamattina ha seminato il panico nella nostra Città è stato catturato. Potete uscire dalle abitazioni e andare a prendere i bambini a scuola!". Anche sul profilo Fb del Comune è stato comunicato il cessato allarme: "Rientrata la situazione di pericolo in città. L'uomo che fino a poche ora fa girava armato in città è stato arrestato".

Il premier Paolo Gentiloni ha sentito il sindaco di Macerata per esprimere il suo apprezzamento per le parole di responsabilità istituzionale con le quali si è rivolto ai suoi concittadini.

COLPITA ANCHE SEDE PD - Anche la sede del Pd a Macerata è stata colpita dagli spari di Luca Traini. Lo conferma un tweet di Deborah Serracchiani: "Il folle che ha sparato su cittadini inermi e contro la sede del @pdnetwork a Macerata è un esponente della Lega candidato alle comunali 2017". Chi come Salvini e Fedriga "fa l'occhiolino agli estremisti - incalza l'esponente dem - prenda immediatamente le distanze".