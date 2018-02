Ecco i nomi del nuovo millennio

(FOTOGRAMMA)

Sono Francesco e Giulia i nomi più 'gettonati' nel nuovo secolo. Dal 2000 al 2016 sono stati scelti per 164.289 bambini e 149.461 bambine, pari al 3,5% del totale dei maschi e 3,4% delle femmine.

In 17 anni sono nati 9 milioni di bambini e, secondo i dati dell'Istat elaborati dell'AdnKronos, il 7% di loro è stato chiamato con uno dei due nomi (313.759 persone). E se per i maschietti è dal 2001 che Francesco si trova in cima alla classifica, Giulia ha avuto i suoi anni di gloria tra il 2003 e il 2009, per poi cedere lo scettro a Sofia nei sette anni successivi.

MARTINA E ANDREA - Nel vecchio secolo le preferenze dei genitori erano per nomi che, negli anni, hanno perso il loro appeal ma sono comunque rimasti in buone posizioni: nel 1999 i primi posti andavano infatti a Martina e Andrea. Martina è tornata al primo posto anche nel 2002, accompagnata ovviamente da Francesco, che invece nel 2001 è stato affiancato da Sara. Andrea e Alessia sono stati i più scelti nel 2000.

Tra i nomi più amati del nuovo secolo, al secondo posto per i maschi c'è Alessandro (con 144.332 preferenze), seguito da Andrea (139.304 preferenze). Uno su 10, nato tra il 2000 e il 2016, porta uno dei primi tre nomi della classifica (9,7%). Per le femmine, dietro Giulia c'è Sofia (con 116.633 preferenze) e, al terzo posto, Martina (112.989 preferenze). Anche in questo caso a portare uno dei primi tre nomi della classifica è quasi una 'under 16' su 10 (8,5%).

FUORI DALLA TOP TEN - Alcuni nomi, che negli anni passati hanno conquistato il podio, sono completamente usciti dalla top ten 2016; è il caso di Sara (primo posto nel 2001) e Alessia (primo posto nel 2000). Osservando la classifica del 2016 e tornando indietro anno per anno, si può notare che alcuni nomi, dopo anni di gloria, stanno perdendo consensi, mentre altri conquistano sempre più mamme e papà. Sofia, che nel 2000 non era nemmeno nella top ten, è arrivata velocemente al podio, triplicando il numero di preferenze in soli otto anni.

Poi ci sono nomi che hanno avuto un vero e proprio exploit, come Emma che da sole 821 preferenze di inizio secolo è 'cresciuta' del 479,6% arrivando a conquistare il quarto posto; bene anche Ginevra, scelta per sole 526 bambine nel 2000 è riuscita ad arrivare al nono posto con un incremento del 519%. Ha invece perso consensi Chiara (-63,2%), che nel 2016 si posiziona al decimo posto.

LEONARDO - Passando ai nomi maschili, la moda del momento sembra colpire di meno i genitori anche se non manca qualche eccezione, come Leonardo, che dall'inizio del secolo ha raddoppiato le sue preferenze, arrivando al terzo posto della classifica 2016. Al contrario Matteo ha più che dimezzato il numero di preferenze e la sua posizione è scesa velocemente al numero otto.

Nella tabella che segue vengono riportati i primi 10 nomi presenti nella classifica in ordine di 'successo' riscosso nel periodo 2000-2016.

Maschi............2000-2016........Femmine......2000-2016

Francesco.........164.298...........Giulia...........149.461

Alessandro........144.332...........Sofia...........116.633

Andrea.............139.304............Martina........112.989

Matteo.............129.689............Chiara...........96.413

Lorenzo............129.068...........Giorgia..........85.832

Mattia..............104.235............Aurora..........81.232

Gabriele.............99.580............Ginevra..........69.896

Riccardo............80.156.............Alice..............68.994

Leonardo...........78.893.............Emma............50.620

Tommaso..........66.581............ Greta.............39.783