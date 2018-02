Studente prima media picchia la prof

(Fotogramma)

Si allunga drammaticamente la lista degli insegnanti vittime di violenze e aggressioni. Dopo l'episodio del 17enne che ha accoltellato la docente di un istituto superiore in provincia di Caserta e il caso del vicepreside di una scuola di Foggia picchiato dal genitore di un alunno stavolta ad essere presa di mira è stata un'insegnante di una scuola in provincia di Piacenza, come riporta il quotidiano 'Libertà'.

La docente è stata ripetutamente colpita a un braccio da uno studente di prima media e per le percosse subite è finita al pronto soccorso con una prognosi di 7 giorni. Il ragazzino è stato sospeso con obbligo di frequenza. La scuola ha presentato una denuncia per infortunio sul lavoro e una segnalazione ai servizi sociali.