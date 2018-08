Dispersi sul Monte Bianco, si cercano gli altri 2 corpi

(Afp)

All'indomani del ritrovamento del corpo di Luca Lombardini sul versante francese del Monte Bianco, non hanno ancora dato esito le ricerche dei suoi due compagni di cordata, il fratello Alessandro e la fidanzata Elisa Berton. Questa mattina, approfittando delle ore più fresche, gli uomini del Plotone di gendarmeria di alta montagna (Pghm) di Chamonix hanno effettuato ricerche nel corridoio Chevalier dove sono stati ritrovati i resti dell'alpinista disperso, ma non hanno ancora trovato i suoi due compagni.

Le ricerche, spiega il sito Ledauphine.com, sono particolarmente difficili, con il terreno reso instabile dalle condizioni climatiche. Il corridoio Chevalier è a rischio caduta massi e per trovare le vittime viene calato un uomo con un elicottero, che rimane agganciato ad un cavo in modo da poterlo estrarre rapidamente in caso di frane. Si ignora inoltre la profondità dello strato di neve e sassi che potrebbe aver sepolto i due alpinisti. E non è chiaro se i due si trovino nei crepacci a monte o valle del punto dove è stato trovato il primo corpo. Le ricerche riprenderanno domani mattina, nelle ore più fresche.