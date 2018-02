Lega, Salvini: uscita concordata da euro

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"L'euro è principale causa del nostro declino economico, una moneta disegnata su misura per Germania e multinazionali e contraria alla necessità dell'Italia e della piccola impresa". Lo si legge sul programma di Matteo Salvini, appena pubblicato sul sito salvinipremier.it. "Un programma - avverte il leader della Lega - che si aggiunge a quello comune della coalizione di centrodestra".

"Abbiamo sempre cercato partner in Europa per avviare un percorso condiviso di uscita concordata continueremo a farlo", è scritto a pagina 9. "Nel frattempo - si legge ancora - faremo ogni cosa per essere preparati e in sicurezza, in modo da gestire da un punto di forza le nostre autonome richieste per un recupero di sovranità".