Albero della Libertà, l'ultima scaramanzia di Berlusconi

"Sono scaramantico qualche volta sì, qualche volta no... Sono scaramantico quando mi conviene, se non mi conviene, lo sono un po' meno. Nella mia casa di Arcore c'è ancora un albero di Natale bianco, pieno di mille luci, bellissimo, che quando le altre luci sono spente, spande un'atmosfera ancora natalizia in tutto il salone. Ho deciso, dato che mi piace tanto, di lasciarlo lì fino al giorno della nostra vittoria alle elezioni... Rimarrà almeno fino al 5 marzo. Ho pensato che possiamo cambiargli nome e chiamarlo l'Albero della Libertà...''. Lo ha detto Silvio Berlusconi in una intervista a Telerama.