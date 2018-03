Niente stretta di mano tra i due 'Mattei'

Matteo Renzi (AFP PHOTO)

Scambio di battute con Matteo Renzi per Matteo Salvini. Il leader della Lega, avvicinandosi alla cabina per la seconda votazione per l'elezione del presidente del Senato, ha sostato per un po' davanti ai banchi dem, stringendo la mano a Monica Cirinnà e a Roberta Pinotti, fra gli altri, mentre con l'ex leader del Pd ci sono stati solo dei rapidi cenni a parole. Renzi aveva votato poco prima, infilando e attraversando quasi di corsa la cabina, per poi depositare la scheda nell'urna.