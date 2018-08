Leva obbligatoria, il 'no' social a Salvini

(Afp)

No alla reintroduzione della leva obbligatoria, anche perché non sarebbe un modo per educare i nostri giovani alla riscoperta del senso del dovere. La proposta rilanciata anche ieri dal ministro dell'Interno e segretario della Lega, Matteo Salvini, finora sembra riscuotere più pareri contrari che favorevoli, stando almeno al sondaggio lanciato via Twitter dallo stesso leader del Carroccio.

"Reintrodurre il servizio militare e civile per ricordare ai nostri ragazzi che, oltre ai diritti, esistono anche i doveri. Siete d'accordo?", chiede il vicepresidente del Consiglio. Annamaria Mancuso risponde entusiasta "Subito! Senza neanche pensarci due volte", perché "così l’Italia inizierà di nuovo ad avere uomini e non fighettini rammolliti, che vivono di cellulare e social!".

"Le donne - le risponde a stretto giro Michael Moschini - ovviamente sono d’accordo visto che loro non l’hanno mai fatto". Un utente che si firma 'Per aspera ad astra' contesta invece che il servizio militare obbligatorio possa essere una scuola di dovere civico: "Si vede - scrive rivolgendosi al leader leghista - che lei non ha idea di cosa sia la leva militare.... scuola per eccellenza di come evitare i propri doveri e fabbrica di fannulloni..."

Altre dovrebbero essere le agenzie educative chiamate offrire ai giovani gli strumenti necessari per la loro crescita. "Per educare i ragazzi ai diritti e ai doveri -sottolinea infatti Pierluigi F.- non serve mettere loro un mitra in mano e un sergente che grida ordini senza possibilità di appello: esistono invece la scuola e la famiglia. È lì che dovresti mettere mano. A quando il prossimo slogan?".

Obietta Paolo Doh: "Mi pare di capire che lei non ha svolto il Servizio militare, vero? Deve essere per questo che riduce questa esperienza ad un 'mitra in mano' (che poi e' un fucile) e agli urli di un 'sergente'. Si fidi, è ben altro, ed oggi più che mai ai giovani servirebbe".

Parere condiviso da Mary: "Assolutamente sì, facendoli fare anche alcune cose, come i lavori socialmente utili, primo soccorso, spegnere un incendio, insegnare a loro come tenere pulito il territorio ecc.. avanti così Matteo! Dalle parole ai fatti". "Questa -ricorda Roberta- è educazione civica. Non c'è bisogno dell'Esercito per impartirla".

E anche chi sostiene Salvini, in questo caso non si sente di seguire il leader della Lega: "Ti supporto - assicura PhillisA - ma questo no. Il militare lo deve fare solo chi vuole, non puoi obbligare! Gli eserciti sono composti da professionisti! Doveste decidere di reintrodurre la leva obbligatoria perdereste voti! Niente obblighi! L'educazione la insegna la famiglia non lo Stato".

Ironizza l'utente 'Satana Quello Buono': "Bravo Mattè! Ordine e disciplina! Ma mettici anche l'obbligo per i giallo/verdi di studiare fino a 25 anni che c'è parecchio bisogno!" Aggiunge Francesco Baerhard: "Ma lei lo sa che per il servizio militare occorre effettuare tutte le vaccinazioni? Sappilo!".

"Quel servizio militare inutile - si chiede 'Il divergente' - dove i ragazzi vengono sfruttati per fare lavori in strutture militari? Dove insegnano la disciplina, il rispetto, il comando e tanto onore? Il nonnismo? I suicidi? No, grazie di nuovo con queste cazzate".

Anche se i toni del confronto tra gli utenti in taluni casi si fanno accessi, non manca chi rimane nei binari della pacatezza: "No Matteo - dice Claudia - assolutamente no. Ho due ragazzi che studiano bene, non puoi bloccarli così. La laurea è già un contributo per la società".

Fa eco LisaCa: "No. E' solo una perdita di tempo per i nostri figli, la maggior parte sono ottimi ragazzi. Mia figlia sa benissimo quali siano i doveri ed i diritti. L'educazione la danno i genitori, non lo Stato".

Torna poi il parallelo con la questione dei vaccini: "La coerenza di Salvini: no all'obbligo vaccinale perché bisogna tutelare la libera scelta dei genitori, ma sì al servizio militare obbligatorio", nota Francesco Billari.