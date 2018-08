Conte: "Via a revoca concessione ad Autostrade"

(foto Palazzo Chigi)

Revoca della concessione ad Autostrade senza aspettare l'esito dell'inchiesta sul ponte Morandi. "Non possiamo attendere i tempi della giustizia penale" ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri, organizzato presso la sede della prefettura, dopo la tragedia del crollo del viadotto, confermando il via libera alla procedura."Abbiamo l'obbligo di far viaggiare tutti i cittadini in sicurezza e disporremo la revoca della concessione ad Autostrade, a cui incombeva l'onere, l'obbligo e il vincolo di curare le manutenzioni di questo viadotto e assicurare agli utenti di poter viaggiare in sicurezza".

Deliberato anche lo stato d'emergenza e cinque milioni per i primi interventi. "In questo incontro abbiamo deliberato di accogliere la richiesta del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e decretare lo stato di emergenza per 12 mesi in conseguenza degli eventi di ieri mattina, a causa del crollo del viadotto noto come Ponte Morandi e stanziato per primi interventi 5 milioni sul fondo delle emergenze nazionali".

"La contabilità dei morti aumenta mano a mano che passano le ore, non possiamo che esprimere la nostra vicinanza a loro, le loro famiglie e al personale sanitario che sta lavorando. Abbiamo visitato feriti in condizioni gravi - aggiunge - e raccolto le loro testimonianze. A tutti i feriti e le persone che versano in gravi condizioni auguriamo una ponta guarigione"."Sono tragedie inaccettabili, in una società moderna non devono accadere - conclude Conte -. Questo governo farà di tutto affinché non si verifichino più".