Golden Globe, Oprah Winfrey commuove

Oprah Winfrey (Foto Afp)

"Per troppo tempo le donne non sono state ascoltate o credute se hanno osato dire la loro verità sul potere degli uomini. Ma il loro tempo è scaduto". E' stato accolto da una standing ovation il discorso di Oprah Winfrey mentre riceveva il Golden Globe alla Carriera.

"Dire la verità è lo strumento più potente che abbiamo. E mi sento particolarmente orgogliosa e ispirata da tutte quelle donne che si sono sentite abbastanza forti da parlare e condividere le loro storie personali - ha detto ancora la presentatrice statunitense tra gli sguardi rapiti e commossi delle attrici presenti, rendendo omaggio alle donne che hanno parlato di molestie sessuali - Noi qui siamo celebrati per le storie che raccontiamo. Ma quest'anno noi siamo diventati la storia". Una storia che "non riguarda solo l'industria dell'intrattenimento", sottolinea, perché non solo trascende qualsiasi cultura, religione ma anche qualsiasi posto di lavoro.

"Questa sera vorrei esprimere tutta la mia gratitudine nei confronti delle donne che hanno sopportato anni di abusi e aggressioni, perché loro come mia madre avevano figli a cui dar da mangiare, bollette da pagare e sogni da realizzare". "Quindi voglio far sapere a tutte le ragazze che ci stanno guardando in questo momento che un nuovo giorno è all'orizzonte", ha concluso la 63enne che come praticamente tutte le altre donne presenti in sala era vestita di nero proprio per manifestare contro le molestie e le violenze sessuali a Hollywood. Il 'total black' era stato scelto dal movimento 'Time's Up' per far sentire la voce delle donne dello spettacolo, soprattutto in seguito allo scandalo Weinstein.