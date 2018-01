"Ciao David", l'addio di Gianna Nannini a Zard

La foto postata da Gianna Nannini su Facebook

"E’ morto David Zard, poeta dello spettacolo". Inizia così il post che Gianna Nannini ha dedicato sui suoi profili social all'impresario scomparso oggi a 75 anni, che negli ultimi anni era diventato il suo agente e produttore.

"Ha lavorato con me negli ultimi tre anni - afferma la rocker senese - e spesso da sempre. Io, conoscendolo bene, ho capito quanto affidarmi a lui avrebbe avuto un valore per la storia della musica italiana. David ha sempre creduto nello spettacolo come forma di amore, scambio delle culture. Si, è vero, ha portato in Italia dei grandi a cominciare da Elton John, M. Jackson, i Pink Floyd, i Rolling Stones, ma la sua grandezza l’ha fatta credendo nella musica italiana e mediterranea a cominciare da Branduardi per andare al Banco del Mutuo Soccorso, Baglioni e a me. Ha creduto solo lui nell'importanza del melodramma italiano, e ha inventato l'Opera contemporanea 'non musical' facendo di Notre Dame de Paris di Cocciante un successo senza uguali e dando inizio a una nuova epoca per la nostra musica".

"Io - prosegue la Nannini - ho avuto l’onore con 'Pia come la canto io', che doveva tramutarsi poi in opera, di fare un grande lavoro di ricerca e sperimentazione, perché David conosceva bene l’Ottava Rima toscana e tutta l’importanza di continuare in chiave pop rock le tradizioni popolari. Ciao David e per sempre grazie", conclude Gianna Nannini.