Primi ciak per Gomorra 4

Inizieranno alla metà di aprile le riprese della quarta stagione di Gomorra – La serie, la produzione originale Sky Atlantic, Cattleya e Fandango in collaborazione con Beta Film. Le prime tre stagioni sono state accolte, in Italia e nel mondo, con clamore ed entusiasmo da pubblico e critica, ottenendo numerosi premi e ridefinendo gli standard della serialità italiana. La serie è stata venduta in oltre 190 territori. Dopo l’inaspettata morte di Ciro (Marco D’Amore) che ha chiuso la terza stagione, Genny (Salvatore Esposito) e Patrizia (Cristiana Dell’Anna) devono stabilire un nuovo equilibrio nel sistema, mentre Enzo (Arturo Muselli) e Valerio (Loris De Luna) hanno confermato la posizione del loro clan nel centro di Napoli. Nuove minacce e nemici spietati attendono i protagonisti, Genny dovrà prendere decisioni difficili per proteggere la sua famiglia.

Confermati alla regia Francesca Comencini, a cui è affidata anche la supervisione artistica della quarta stagione, e Claudio Cupellini. Esordio alla regia per Marco D’Amore, già protagonista della serie nel ruolo di Ciro di Marzio, sceneggiatore, produttore e protagonista di “Un posto sicuro”, film nominato a 2 Nastri D’argento e regista teatrale e interprete di “American Buffalo” nel 2016. Con lui Enrico Rosati, aiuto-regista delle prime tre stagioni e regista di 'Gomorrah VR - We own the streets', in concorso al Festival di Venezia 2017 nella sezione VR, e Ciro Visco, aiuto regia nelle prime tre stagioni.

Le riprese della quarta stagione, che sarà composta da 12 episodi, toccheranno anche città come Londra e Bologna, oltre ovviamente a Napoli. La nuova stagione di Gomorra, da un’idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo romanzo, è scritta da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Enrico Audenino, Monica Zapelli. Il cast vedrà il ritorno di Salvatore Esposito, Cristiana Dell’Anna, Arturo Muselli, Loris De Luna e Ivana Lotito. Direttori della fotografia saranno Ivan Casalgrandi e Valerio Azzali. La quarta stagione di Gomorra debutterà in Italia su Sky Atlantic nella primavera 2019.