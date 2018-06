Savona al Festival del Lavoro: "Ue è incompiuta"

In Italia "esistono problemi di origine interna e ne esistono altri che hanno origine nell’incompiutezza dell’Unione Europea ai quali dedicherò tutte le mie forze per avere Europa più forte è più equa". Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, nel suo messaggio per il Festival del Lavoro 2018. "Bisogna - ha aggiunto- avere fiducia nell’Italia. La nostra storia lo dimostra: i progressi del nostro paese sono evidenti quanto lo sono i suoi difetti. Io ho conosciuto l’Italia dal dopoguerra in poi e siamo un grande Paese".

Riferendosi alla platea del festival, "i problemi che avete - ha detto Savona - sono di mia competenza per gli aspetti riguardanti i rapporti con l’Ue. Tutto ciò che avrete da segnalarmi sarà oggetto del mio attenzione e impegno".