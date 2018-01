Che fine ha fatto la pecora Dolly

Immagine di repertorio (Afp)

Era il 5 luglio del 1996. Una data storica. Nei laboratori scozzesi del Roslin Institute vicino a Edimburgo nasceva la pecora Dolly, il primo mammifero clonato del mondo. Per arrivare al traguardo, annunciato nel febbraio del 1997 sulla rivista 'Nature' da un team coordinato dagli scienziati Ian Wilmut e Keith Campbell, ci vollero ben 277 tentativi. Fu soppressa il 14 febbraio del 2003, poco prima di compiere 7 anni, per le complicazioni di un'infezione polmonare. I suoi resti impagliati vennero esposti Royal Museum di Edimburgo.

Dolly aprì la strada alla creazione di un affollato zoo di animali fotocopia. Fra i più noti il toro Galileo e la cavalla Prometea, 'dati alla luce' dall'italiano Cesare Galli, mentre oggi è arrivata la notizia delle prime scimmie clonate al mondo con la stessa tecnica. La nascita, annunciata oggi su 'Cell', è frutto della ricerca di scienziati cinesi, Zhong Zhong e Hua Hua, che hanno spiegato di aver creato due macachi femmine, completamente identiche dal punto di vista genetico e in buona salute.

La tecnica, usata per Dolly, consiste nel prelevare da un animale adulto donatore una cellula somatica, per esempio della pelle, il cui materiale genetico viene estratto e trasferito in una cellula uovo non fecondata, precedentemente svuotata del suo Dna. Con una scarica elettrica o un impulso chimico, poi, l'ovulo diventa embrione: è il punto di partenza per ottenere una creatura identica all'originale. La nascita di Dolly cambiò per sempre la scienza e oggi è stato segnato un altro traguardo.