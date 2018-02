A Sanremo la hit dei ragazzi guerrieri contro il cancro

I ragazzi di Progetto Giovani durante la registrazione della hit 'Palle di Natale'

Dalla corsia di un ospedale alla vetrina di YouTube, e adesso a Sanremo in occasione del 68esimo Festival della canzone italiana. Nella città dei fiori che da domani ospiterà la kermesse ci saranno anche loro, i ragazzi del 'Progetto Giovani' attivo presso la Pediatria dell'Istituto nazionale tumori di Milano grazie al supporto dell'Associazione Bianca Garavaglia Onlus. Racconteranno la storia vera di adolescenti in lotta contro il cancro nella serata inaugurale della rassegna 'Guardami oltre...!' (Sanremo per il sociale), in programma dal 7 al 10 febbraio al PalaSiae-Area Sanremo. I piccoli eroi dell'Int porteranno sul palco la hit 'Palle di Natale', diventata virale online con oltre 11 milioni di visualizzazioni su YouTube a poco più di un anno dal lancio.

Ideata, realizzata e diretta senza finalità di lucro da Patrizia Del Vasco e Gino Aveta, con il patrocinio morale di Rai Responsabilità Sociale, Guardami oltre è giunta alla quarta edizione con la missione di dare visibilità a progetti artistici realizzati da e per categorie sociali fragili. La cornice perfetta in cui riproporre Palle di Natale, che "a fine 2017 è stata scelta in molte scuole per essere eseguita durante la tradizionale recita natalizia al posto di grandi classici come 'Jingle Bells' e 'White Christmas - ricordano dall'Irccs meneghino - Merito soprattutto di un testo capace di emozionare, perché parla del Natale speciale dei ragazzi tra le corsie dell'ospedale ed esalta i valori dell'amicizia e della solidarietà come armi per superare i momenti difficili".

"Palle di Natale ovviamente sarà solo il pretesto per parlare a 360 gradi di quello che significa l'esperienza del Progetto Giovani", spiega Andrea Ferrari, coordinatore scientifico dell'iniziativa, che insieme alla coordinatrice artistica Paola Gaggiotti e a Claudia Garavaglia, responsabile comunicazione della Bianca Garavaglia Onlus, accompagneranno i ragazzi a Sanremo.

"Con i colori, la musica, le fotografie, i fumetti - sottolinea Ferrari - i ragazzi del Progetto Giovani (www.ilprogettogiovani.it) non raccontano solo le loro storie personali, ma ci parlano di tutti gli altri ragazzi che si ammalano di tumore. E con coraggioso senso di responsabilità diventano i preziosi testimoni di un'iniziativa che ha dietro qualcosa di più grande: far sapere che ci si può ammalare di tumore anche nell'età dell'adolescenza; e che si può guarire, ma solo se si riescono a ricevere le cure giuste, nei tempi giusti e nei luoghi giusti. Per cancellare tutti insieme quel dato preoccupante che dice che, a parità di malattia, un adolescente ha minori probabilità di guarigione di un bambino".

"Per curare gli adolescenti - conclude l'oncologo - servono posti dove ci sia spazio per la musica e per l'amore, per la normalità della vita e per il significato dell'esistere. Posti dove ci si possa muovere con speranza e con leggerezza, tra cose che leggere non possono essere. Ma questi ragazzi hanno bisogno anche di spazi che siano stabili rispetto alle intemperie prodotte dalla malattia e che abbiano le giuste competenze professionali".