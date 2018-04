Cicciobello ha il morbillo, polemica sui social

Cicciobello fa la pipì, Cicciobello si è fatto male, Cicciobello mette i dentini. In più di 50 anni, il famoso bambolotto si è evoluto rispetto a quel completino celeste di lana con cui ha esordito sul mercato. L'ultima novità di Giochi Preziosi è Cicciobello Morbillino, che - come recita la pubblicità - "ha dei puntini rossi" che possono essere guariti con una salviettina magica, una crema o i cerottini.

L'idea di una bambola con il morbillo non è piaciuta a tanti e le critiche sui social non sono mancate. A partire dal virologo Roberto Burioni che su Twitter scrive: "Attendiamo il Cicciobello Linfomino e pure quello Meningitino. Mi chiedo chi siano questi genî che banalizzano malattie gravi senza rispetto per i malati e per i loro familiari. E pensare che me la prendo con gli antivaccinisti".

Sul profillo Twitter di Giochi Preziosi in molti attaccano questa nuova versione di Cicciobello. Qualcuno invita il gruppo a ritirare immediatamente questo prodotto: "Non è uno scherzo, di morbillo si muore. Non è una cosa su cui farci un bambolotto", scrive Marco. "Ma vi rendete conto della gravità di questa banalizzazione? Cremina e salviettina per far sparire il #morbillo, anzi il "morbillino"?", è il tweet di Roberta. "Bisognerebbe VERGOGNARSI di mandare un messaggio così sbagliato e diseducativo. Uno schifo. La #SocialResponsability dove l'avete messa?", commenta Alex.