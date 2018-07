Rischio Listeria, ritirato lotto di prosciutto cotto Fiorucci

(Afp)

Nuovo ritiro cautelativo per possibile presenza di listeria. Questa volta la segnalazione è per il Prosciutto cotto Cesare Fiorucci 'Quanto Basta per 2 persone' 90g e il numero di lotto coinvolto è il 8278001840, con data di scadenza 5 agosto 2018. Del richiamo per rischio microbiologico viene data notizia sul sito del ministero della Salute.

Il ritiro del prodotto dal mercato, spiega il ministero della Salute in una nota, è stato disposto per "possibile presenza di Listeria", il batterio capace di provocare una seria intossicazione alimentare. La scorsa settimana erano stati richiamati diversi lotti di alcuni vegetali surgelati Findus e Lidl proprio per il rischio Listeria.

Il ministero della Salute invita quindi i consumatori che hanno acquistato il lotto di prosciutto cotto a "non consumarlo" e a "riportarlo in punto vendita". Per maggiori informazioni è possibile contattare la Cesare Fiorucci Spa chiamando il numero verde 800 868 060 o mandando una mail a 'servizioclientifiorucci@campofriofg.com'.

Che cos'è la listeriosi