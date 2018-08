Caldo no stop, 12 città da bollino rosso

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Primo fine settimana di agosto all'insegna del caldo e dell'afa in tutta la Penisola, anche se diminuiscono a 12 le città caratterizzate dall'allerta rispetto alle 18 dei giorni scorsi. Domani e domenica il 'bollino rosso' è previsto a: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Rieti, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Lo segnala il bollettino sulle ondate di calore pubblicato oggi dal ministero della Salute.

Il 'bollino rosso' equivale al livello 3 di allerta (il più alto) che indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive e non solo dei gruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone con malattie croniche. A Palermo, invece, domani è previsto il livello 2 'bollino arancione', che indica "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili".