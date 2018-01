Influenza, 500mila italiani con virus intestinali

(Fotogramma)

Crampi allo stomaco, nausea, vomito e scariche intestinali. "In Italia non circola solo la vera influenza: con la complicità degli sbalzi termici circa 500mila italiani la scorsa settimana hanno fatto i conti con i 'virus cugini', e i sintomi sono soprattutto gastrointestinali". A spiegarlo all'Adnkronos Salute è il virologo dell'Università di Milano, Fabrizio Pregliasco. "L'onda lunga dell'influenza inizia a rallentare: abbiamo visto una frenata di nuovi casi fra i bambini, mentre proprio l'alta variabilità delle temperature sta favorendo i patogeni simil-influenzali", sottolinea.

Risultato? Nausea, vomito, diarrea e dolori che spesso passano rapidamente da un componente a tutta la famiglia. La buona notizia è che questo tipo di malanno, quasi sempre senza febbre, nella sua forma acuta è di breve durata. "Ma può lasciare scombussolati a lungo, e soprattutto per i bambini e gli anziani non si deve sottovalutare il rischio disidratazione", ammonisce il virologo. Riposo a letto, dieta adeguata a un'automedicazione responsabile sono i consigli di Pregliasco, che sottolinea l'importanza in questo periodo dell'anno dell'igiene delle mani: "Vanno lavate bene e spesso, per cercare di tenere lontani i virus".