Qual è l'ora del delitto? Un test lo svelerà

(Fotogramma)

Dal banco di laboratorio alla scena del crimine. In futuro un test genetico potrebbe aiutare a svelare l'ora precisa in cui una persona è morta, per cause naturali oppure in altre circostanze, omicidio compreso. In uno studio pubblicato su 'Nature Communications', un team internazionale guidato da Roderic Guigó del Centro di regolazione genomica (Crg) di Barcellona, in Spagna, ha infatti dimostrato che l'espressione dei geni di tessuti diversi cambia a seconda del tempo trascorso dal decesso e dunque può essere utile a calcolare l'orario della dipartita. In altre parole, anche l'ora del delitto.

"Analizzando alcuni tessuti facilmente disponibili" attraverso un semplice prelievo, "per esempio il polmone o la pelle - spiegano gli autori capitanati da Guigò, coordinatore del Programma di bioinformatica e genomica del Crg - l'intervallo di tempo passato dalla morte può essere determinato con notevole precisione". Una scoperta che "può avere implicazioni nelle analisi forensi".

Per capire cosa succede ai nostri geni dopo il decesso, gli scienziati hanno esaminato oltre 7mila campioni ricavati da 36 differenti tessuti ottenuti da 540 donatori nell'ambito di un progetto chiamato GTEx, che punta a creare una biobanca scientifica per lo studio dell'attività genica post-mortem. I ricercatori hanno così osservato che il tempo trascorso dal momento della morte influenza l'espressione dei geni, e lo fa in un modo diverso da tessuto a tessuto. Guigò e colleghi hanno quindi sviluppato dei modelli per predire, sulla base delle variazioni rilevate, quanto tempo è passato dal decesso di una persona.

"La tecnica - sottolineano gli autori - potrebbe essere ulteriormente migliorata per renderla applicabile nell'ambito di indagini forensi e per definire un protocollo ad hoc concretamente utile alle indagini".