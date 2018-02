Arriva l'emoji del Dna, ma è sbagliato

Questo mese l'Unicode Consortium, l'organizzazione che decide quale nuovo emoji arriverà nelle nostre vite e sulla tastiera dello smartphone, ha annunciato una buona notizia per gli amanti della scienza: fra i 157 nuovi emoji che saranno aggiunti al 'catalogo' delle faccine nel 2018, ci sarà anche la doppia elica del Dna. Ma c'è solo un problema, come fa notare Gizmodo.com: il Dna 'gira' nel senso sbagliato. La doppia elica 'destrorsa' è molto più comune, mentre quella 'sinistrorsa' - o Z-Dna - è molto più rara e la sua funzione biologica non è ancora compresa totalmente.

L'errore ha suscitato una tempesta di critiche su Twitter, con scienziati e ricercatori entusiasti per l'arrivo del nuovo emoji ma molto critici per la rotazione sbagliata. Gizmodo spiega comunque che la doppia elica sinistrorsa non è la versione finale del nuovo emoji, ma solo un rendering del Consortium: dunque la speranza è che la versione definitiva ruoti nella direzione giusta.