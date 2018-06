'Allergia' alla carne rossa e cardiopatie

(Fotogramma)

Carne rossa 'nel mirino' dei ricercatori. Un team di studiosi statunitensi afferma di aver collegato la sensibilità ad un allergene nella carne rossa con l'accumulo di placche nelle arterie. I livelli elevati di grassi saturi nella carne rossa contribuiscono alle malattie cardiache, ma la nuova scoperta suggerisce qualcosa di totalmente nuovo: un particolare gruppo di persone potrebbe essere esposto ad un rischio maggiore per colpa di un allergene alimentare. Lo studio, che è supportato dal National Heart, Lung and Blood Institute, parte dei National Institutes of Health, è pubblicato su 'Ateriosclerosis, Thrombosis and Vascoular Biology' (Atvb).

"Questa scoperta, che arriva da un piccolo gruppo di abitanti dalla Virginia, solleva l'intrigante possibilità che l'allergia alla carne rossa possa essere un fattore non riconosciuto di malattie cardiache", sintetizza Coleen McNamara, docente all'Università della Virginia Health System di Charlottesville e responsabile dello studio. "Questi risultati preliminari sottolineano la necessità di ulteriori studi clinici in gruppi più numerosi, provenienti da diverse regioni geografiche e di ulteriori lavori di laboratorio", evidenzia McNamara.

Il numero di persone con allergie alla carne rossa negli Stati Uniti non è chiaro, ma i ricercatori stimano che il fenomeno potrebbe coinvolgere in alcune aree l'1% della popolazione. A sviluppare anticorpi contro gli allergeni della carne rossa senza avere sintomi conclamati sono molti di più: circa il 20% della popolazione in alcune aree, dicono i ricercatori. Solo negli ultimi anni gli scienziati hanno identificato il principale allergene nella carne rossa, il galattosio-α-1,3-galattosio o alfa-Gal, un tipo di zucchero complesso. Hanno anche scoperto che una zecca - la zecca Lone Star - sensibilizza le persone a questo allergene quando le 'morde'. Ecco perché le allergie alle carni rosse tendono ad essere più comuni proprio dove queste zecche sono più diffuse, come gli Stati Uniti sudorientali, ma si estendono anche ad altre aree, tra cui Long Island, New York.

In questo studio è stato dimostrato per la prima volta che un marcatore specifico del sangue, spia dell'allergia alla carne rossa, è associato a livelli più alti di placche nelle arterie. Il marker identificato è un tipo di anticorpo specifico per l'allergene alfa-Gal. Per riuscirci, il team ha analizzato campioni di sangue da 118 adulti, rilevando una sensibilità alla carne rossa nel 26%. Utilizzando una procedura di imaging, i ricercatori hanno poi scoperto che la quantità di placca era del 30% maggiore nei pazienti sensibilizzati. E queste placche, segno distintivo dell'aterosclerosi, tendevano anche ad essere più instabili, il che significa che hanno una maggiore probabilità di causare infarto e ictus.

Le prove di un legame tra allergeni della carne rossa e malattia coronarica sono ancora preliminari, hanno osservato i ricercatori, che hanno in programma di condurre studi dettagliati sugli animali e sull'uomo per confermare i loro risultati iniziali.