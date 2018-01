Salvini: "Cancelleremo obbligo vaccini"

(Fotogramma)

"Cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sì, obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche". Lo annuncia in un tweet il leader della Lega, Matteo Salvini.

A stretto giro è arrivata la replica del ministro della Salute Beatrice Lorenzin. "La Lega sui vaccini mostra di essere peggio che populista. Ma di perseverare nell'estremismo dell'incompetenza - ribatte la leader di Civica popolare in una nota - La posizione di Salvini e di altri massimi esponenti della Lega, che oggi dichiarano come primo provvedimento di voler abolire l'obbligatorietà vaccinale, è uguale a quella del Movimento 5 Stelle. La Lega gioca, per qualche voto in più, sulla salute degli italiani, sulla salute dei nostri figli, rischiando di continuare a perorare una causa no vax che mette seriamente a rischio le campagne di informazione scientifiche e sanitarie. L'Italia va vaccinata dagli incompetenti".

La responsabile della Sanità italiana risponde all'annuncio del segretario leghista anche via Twitter: "Con abolizione obbligo #vaccini, #Salvini mette a rischio salute dei nostri figli. #vaccinocontroincompetenti".







