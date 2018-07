Agrigento, muore dopo intervento: aperta inchiesta

(Fotogramma)

Lunedì scorso era andata in ospedale lamentando dolori all’addome, i medici sono intervenuti per sospetti calcoli renali, ma M.B., 63 anni, originaria di Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino, è morta dopo un intervento di drenaggio. I familiari, assistiti dai legali dello Studio 3A, hanno presentato una denuncia per capire cosa sia successo e la Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora a carico di ignoti. La Procura ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche e l’autopsia sulla salma, che sarà effettuata domani mattina a partire dalle 9 all'obitorio dell'ospedale San Giovanni Di Dio.

Secondo una ricostruzione dei fatti fornita dai legali dei familiari, la signora lunedì scorso, intorno alle 5.30 del mattino, è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento dal genero e dalla figlia con algie addominali e conati di vomito.

Questa la ricostruzione: i sanitari comunicano alla paziente e ai familiari che si tratta di una colica renale, disponendo il ricovero nel reparto di Urologia. E qui, in tarda mattinata, il medico di turno spiega ai congiunti che si sta intervenendo sulla paziente per sospetti calcoli renali e che bisognerà inserirle un tubo di drenaggio, intervento che avviene lo stesso pomeriggio. Ma subito dopo, al rientro in stanza, la 63enne, che fino ad allora era cosciente e rispondeva, avverte improvvisi dolori lancinanti e perde conoscenza. Da allora la 63enne non ha ripreso più conoscenza. Alle 21 di lunedì viene trasferita in Rianimazione, l'indomani viene sottoposta a un intervento chirurgico per l'asportazione di un rene per bloccare un'emorragia in atto. Ma in serata la donna muore.