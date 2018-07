Mancano i gessi, cartoni per 'bloccare' fratture

(Foto Corriere della Calabria)

"E' vero, può capitare: al pronto soccorso di Reggio fratture e distorsioni si immobilizzano con i cartoni. E questo nonostante si tratti di un Dea di II livello". A confermare all'Adnkronos Salute quanto denunciato dal 'Corriere della Calabria' è Gianluigi Scaffidi dell'Anaao Assomed Calabria. "Di notte ortopedia è chiusa, e i pazienti che si recano al Pronto soccorso dell'ospedale può capitare di venire immobilizzati per una frattura o una distorsione con dei cartoni". La colpa sarebbe delle scarse forniture: "Il personale è costretto ad arrangiarsi", dice Scaffidi. Una situazione incredibile in un Dea di II livello, aggiunge il rappresentate dell'Anaao regionale.

Quelle realizzate con cartoni e nastro adesivo o cerotti sono immobilizzazioni temporanee "per le quali esistono apposite guide pneumatiche, che evidentemente qui non sono disponibili", conclude Scaffidi. "In Calabria - dice - pensiamo all'ospedale del futuro, ma non vediamo quello che accade oggi".