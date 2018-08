Quarta vittima per legionella

(Fotogramma)

Quarta vittima della legionella nel milanese. Un uomo di 89 anni, di Bresso, è morto ieri sera all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, dove era stato ricoverato. Ne dà notizia l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, esprimendo il cordoglio della Regione.

"Negli ultimi due giorni - ricorda Gallera - non sono stati segnalati nuovi casi recenti e questo ci fa sperare che l'emergenza stia rientrando. Fortunatamente dei 52 casi ad oggi registrati 33 pazienti si sono ristabiliti" e sono stati "dimessi dagli ospedali".

"Proseguono senza sosta - continua l'assessore - le attività di controllo del Laboratorio di prevenzione dell'Ats di Milano", dove sono in corso le analisi di "551 campioni prelevati da 48 abitazioni e 44 siti sensibili. Da ieri un team composto da tecnici della direzione generale Welfare, Ats ed esperti dell'Istituto superiore di sanità è al lavoro per valutare lo stato delle azioni già compiute e confrontarsi sugli sviluppi delle indagini. Regione Lombardia non lascerà niente di intentato per riuscire a trovare la fonte del contagio", conclude Gallera.