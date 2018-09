Ministro Grillo: "Da lunedì via a scioglimento Ordine dei medici di Catania"

Il ministro della Salute Giulia Grillo (Fotogramma)

La Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) dà parere favorevole al commissariamento dell'Ordine di Catania. Ed era l'atto che il ministero della Salute aspettava per agire. Dopo che è stata resa nota la posizione espressa dal Comitato centrale della Fnomceo, riunito in convocazione straordinaria sabato 15 settembre a Bari, immediato è stato anche l'annuncio del ministro Giulia Grillo: "Prendiamo atto positivamente del parere favorevole. Un via libera indispensabile, che arriverà formalmente lunedì e che permetterà al ministero della Salute di avviare tutte le procedure per lo scioglimento".

"Il nostro giudizio è che non esiste nessun ente che può funzionare senza vertici - ha spiegato il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli - Il venir meno dei vertici istituzionali di per sé rende questo parere un atto dovuto". Parole sulle quali il ministro ha espresso accordo: "Gli enti istituzionali hanno il dovere di essere un riferimento civico per i cittadini - è il suo commento - Una regola e un principio etico che non vanno mai dimenticati. Catania, la mia città, riavrà presto un Ordine dei medici rinnovato e le polemiche saranno finalmente archiviate".

IL PARERE - "L'ordinamento italiano non conosce un caso in cui, salvo ipotesi espressamente previste o eccezionali, un ente pubblico possa compiere la missione normativamente assegnata, sia verso l'esterno che verso il suo interno, senza che siano ricoperte le cariche statutariamente o istituzionalmente previste". Su questo punto il Comitato centrale della Fnomceo ha fondato il parere richiesto dal ministero della Salute.

La federazione nazionale ricorda infatti la circostanza unica nel suo genere che si è venuta a creare dopo le dimissioni di Massimo Buscema dalla carica di presidente dell'Ordine dei medici di Catania, che si è aggiunta alle preesistenti dimissioni del vicepresidente e del segretario, in un Consiglio già da riportare al numero previsto per legge (le elezioni suppletive, a seguito delle dimissioni di 11 consiglieri, erano state indette, in prima convocazione, per i giorni 21-22-23 settembre).

"Il fatto nuovo appena riportato induce a considerazioni assorbenti rispetto a tutte le altre questioni poste - si legge nel parere che sarà trasmesso formalmente al ministero lunedì mattina, 17 settembre - Tale circostanza rende superflua anche la richiesta di approfondimento istruttorio che doveva imporsi a causa della mancata indicazione degli elementi certi e verificati da valutare ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 3/18", la normativa che detta indicazioni sullo scioglimento dei consigli direttivi e delle commissioni di albo.

COSA SUCCEDE ORA - Incassato il parere favorevole della Fnomceo, il passaggio successivo previsto dalla legge è un decreto del ministero della Salute con cui si dispone lo scioglimento e si nomina una commissione straordinaria di 3 componenti. Entro 3 mesi dallo scioglimento, sempre secondo quanto previsto dalla normativa, si dovrà poi procedere a nuove elezioni.