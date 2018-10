"Revisione 194 non è nel contratto di governo"

(Fotogramma)

"Nel nostro contratto di Governo non ci sono temi che riguardano la revisione della legge 194 sull'aborto. Poi ogni ministro può al di fuori della sua vita politica e del Governo avere delle sue idee, che però non trovano assolutamente applicazione in quello che è il nostro contratto. Tranquillizzo i cittadini che quello che è fuori dal contratto non è oggetto di attività legislativa, né governativa né parlamentare". Lo sottolinea il ministro della Salute, Giulia Grillo, ospite di SkyTg24.