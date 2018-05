'Processo' a Buffon

(Afp)

La Uefa ha aperto due procedimenti disciplinari nei confronti del portiere e capitano della Juventus, Gigi Buffon, in merito a quanto accaduto durante e nel post partita del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. Il primo riguarda il cartellino rosso per proteste deciso dall'arbitro Oliver in occasione del rigore concesso ai blancos, il secondo per la violazione dei principi generali di condotta. La commissione disciplinare della Federcalcio europea discuterà il caso il prossimo 31 maggio.

Buffon, a fine gara al Santiago Bernabeu, aveva attaccato l'arbitro per il rigore assegnato al Real che aveva fatto sfumare l'impresa - quasi compiuta - dei bianconeri di accedere alla semifinale. Il capitano della Juve ai microfoni di Premium Sport si era sfogato così: "Era sicuramente un'azione dubbia" ma per "un'azione dubbia al 93', dopo che all'andata c'è stato un rigore sacrosanto non dato a noi, tu - aveva detto riferendosi all'arbitro - non puoi avere il cinismo di distruggere il sogno di una squadra che sul campo ha messo tutto". Se lo fai, aveva concluso, "vuol dire che al posto del cuore hai un bidone dell’immondizia".