“Si dice che i servizi segreti inglesi e americani hanno addestrato gli ucraini, e i risultati si vedono nella resistenza che sta mettendo l’esercito ucraino e che stanno mettendo i servizi segreti ucraini nel contrastare l’invasione russa”. Lo ha affermato, parlando della famosa spia russa, Marco Mancini, ex capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, oggi in pensione, ospite di Giovanni Minoli a 'Il Mix delle Cinque' su Rai Radio1