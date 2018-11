F 35, gli Usa sfidano Mosca

Mentre il ministero della difesa della Federazione russa pubblica il video in cui viene presentato l’ultimo jet da combattimento, il Sukhoi Su-57, l'Us Air Force diffonde questa clip che mostra trentacinque F 35 pronti al decollo, appartenenti al 388th Fighter Wing per dimostrare, come si legge nel post, "la nostra capacità di impiegare rapidamente una grande forza contro obiettivi di aria e terra, dimostrando la prontezza e la mortalità del F-35 Lightning II". (Video U.S. Air force/ Air Combat Command)