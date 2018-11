Giorgio Lupano: ''Fedifrago nella fiction? Non posso dirvelo, ma…''

E’ uno degli amati protagonisti de 'Il Paradiso delle signore', la fortunata fiction ora in onda quotidianamente come striscia pomeridiana di Rai1. Ospite di ‘Adnkronos Live’ il bell’attore torinese racconta l’esperienza di lavorare a ritmi serrati sul set, e rivela di sapere qualcosa (“Ma non tanto più di voi, ci danno il copione solo due settimane prima”, dice) sulla relazione clandestina del suo integerrimo personaggio, Luciano Cattaneo, con la bella Clelia, interpretata da Enrica Pintore.