La spiaggia di DiCaprio torna un paradiso

L'immagine di 30 squali pinna nera che nuotano nelle acque cristalline di Maya Bay, spiaggia che si trova sull’isola Koh Phi Phi in Thailandia, set del film "The Beach", sono il segnale che questo angolo di paradiso è tornato al suo splendore. Era stata infatti chiusa delle autorità thailandesi alle orde di turisti, fino a 5000 al giorno, attratti dalla mitica spiaggia. Da qui, la chiusura, decisa per dare respiro ai coralli e alla fauna marina. Dopo essere stata chiusa per sei mesi dallo scorso giugno ora si è ripresa, in "modo sorprendente", come sottolineano le autorità locali. Questa clip diffusa da Thamrongnawasawat, Kasetsart University di Bangkok mostra tutta la sua bellezza finalmente ritrovata. Le autorità di Bangkok non hanno spiegato quando riaprirà, per ora, resta chiusa ai turisti.