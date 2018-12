F - 35, il jet stealth sull' USS Carl Vinson

Ancora test per il jet stealth F-35. Il tecnologico velivolo, come spiega il comando della U.S. Pacific Fleet ha completato le esercitazioni a bordo della USS Carl Vinson mentre la Marina lavora per raggiungere la capacità operativa iniziale entro il prossimo anno. Il costo del nuovo caccia, che alla fine dovrebbe sostituire i caccia attualmente più avanzati della US Air Force, potrebbe raggiungere $300 milioni, riporta Defense News. Un costo, spiegano le Difesa Usa, dovuto alle tecnologie che verranno introdotte nel progetto: motori schermati con tecnologie all'avanguardia, nuovi equipaggiamenti di bordo e armi. La creazione del nuovo caccia viene effettuata nell'ambito del piano di riorganizzazione dell'Air Superiority Air Force. (Video U.S. Pacific Fleet)