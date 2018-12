Di Maio: ''Promesse tutte mantenute, l'Iva non è aumentata''

In un video postato su Facebook il vicepremier pentastellato rivendica come una vittoria l’accordo trovato con l’Europa ed elenca, uno a uno, i capitoli previsti nella manovra finanziaria che, dal reddito di cittadinanza ai tagli alle pensioni d’oro, rispettano le promesse del ‘governo del cambiamento’. E smentisce l’aumento dell’Iva: “Non l’abbiamo aumentata quest’anno e non le aumenteremo nei prossimi anni, tutte sciocchezze”