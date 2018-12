Aquaman, il trailer finale

Cresce l'attesa per l'uscita di Aquaman, Il film con Jason Momoa nei panni del Re di Atlantide al cinema il 1 gennaio 2019. Dalla Warner Bros Pictures ecco allora il trailer finale. Diretto da James Wan racconta la storia di Arthur Curry, metà umano e metà atlantideo, e dell’avventura più grande della sua vita che lo costringerà non solo ad affrontare chi sia veramente, ma anche a scoprire se sia degno di essere ciò per cui è nato…un re. L’avventura ad alto tasso di azione è ambientata nel vasto mondo sottomarino dei sette mari e vede protagonista.