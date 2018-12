L'esercito siriano entra a Manbij, il video

L'esercito siriano è entrato nella città di Manbij, nella Siria settentrionale, dopo il ritiro dei militanti delle Unità di protezione del popolo curdo (Ypg). In questo video diffuso dal Fronte Europeo per la Siria, proprio in mattinata, un militare sopra un mezzo corazzato riprende tutta la scena, con tanto di 'clacson' che festeggiano l'entrata in città per proteggerla dalla minaccia posta dalla Turchia. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nei giorni scorsi aveva annunciato infatti che in qualsiasi momento avrebbe potuto essere lanciata un'operazione militare contro l'Ypg a Manbij. (Video/Fronte Europeo per la Siria