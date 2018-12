Volpini firma 'Schiaccianoci' per Balletto di Roma e poi vola su Rai Uno con Bolle

Massimiliano Volpini ha firmato una versione del più classico dei balletti di Ciaikovskij. Il coreografo e regista rilegge prepotente l'attualità tra fughe di popoli, muri, confini blindati e aneliti libertari. Protagonisti un gruppo di giovani interpreti che ricordano i piccoli 'clochards' di Dickens. Il suo 'Schiaccianoci' sarà nella capitale al Teatro Vascello e poi in tournée in Italia. Il 1 gennaio è atteso su Rai Uno accanto a Roberto Bolle nella trasmissione tv 'Danza con me', di cui ha curato coreografie e nuove creazioni.