'Danza con me', le immagini 'rubate' di Roberto Bolle

Accanto all’étoile internazionale, Fabio De Luigi che vestirà i panni insoliti di un esperto di danza. Ma sul palco di ‘Danza con Me’, il 1 gennaio, si alterneranno tantissimi ospiti provenienti dal mondo del cinema, della musica, della tv. Valeria Solarino, per esempio, Stefano Accorsi, Luca e Paolo, Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini e Rocco Papaleo. A partire dal pomeriggio del 1 gennaio sarà disponibile, on line, il libretto di sala virtuale del programma per un’esperienza di fruizione, da parte dello spettatore, ancora più coinvolgente e immersiva.