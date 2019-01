‘Apri e vinci’, al via quiz a domicilio

Una gara di cultura generale, un quiz che ti bussa a casa. È ‘Apri e vinci’ il nuovo programma condotto da Costantino Della Gherardesca in onda dal lunedì al sabato alle 16.45 su Rai 2 e la domenica alle 20.00. Il conduttore entrerà letteralmente nelle case degli italiani, citofonando e interrogando le famiglie concorrenti seduto sui loro divani e nei loro tinelli dal nord al sud dell'Italia. Possono giocare tutti coloro che sono di casa: mamma e papà, coinquilini, conviventi, amici, figli, zii e nipoti. In palio un montepremi in gettoni d’oro che si può vincere rispondendo correttamente a 10 domande di difficoltà e valore crescente. Per ogni risposta esatta i partecipanti aumentano il loro bottino. Due risposte sbagliate e i soldi, insieme al conduttore, si spostano in un’altra casa. (Video backstage : www.raiplay.it)