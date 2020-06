"Governerà un centrodestra deberlusconizzato"

"Abbiamo lavorato in modo deciso e vedere il nostro leader Salvini ottenere 40.500 preferenze nella sola provincia di Catania dà la misura di come sia entrato nel cuore dei siciliani affrontando temi concreti di tutti i giorni e battendosi per gli impegni assunti con gli elettori". Lo afferma il responsabile Enti Locali della Lega in Sicilia, Fabio Cantarella, che parlando con l'Adnkronos ha aggiunto come adesso "gli elettori premiano un nuovo centrodestra. Un centrodestra sovranista, rinnovato nei suoi leader. Sarà un centrodestra con un grande partito guidato da Salvini. Un centrodestra diverso da quello del passato". Per Cantarella sarà un centrodestra senza Silvio Berlusconi. "Nulla di personale ma quella è una stagione finita. Ha avuto le sue grandi occasioni - ha concluso l'esponente leghista siciliano- e la gente ricorda quando lui e Gianfranco Fini avevano maggioranze schiaccianti in parlamento ma non produssero nulla per il Paese".